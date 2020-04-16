В ходе нынешнего обмена освободили 38 человек, передали 34 из них — МККК

В результате операции обмена удерживаемыми лицами в четверг в целом освобождены 38 человек, 34 из них были переданы.

Об этом сообщает пресс-служба Международного Комитета Красного Креста в Украине (МККК).

"С начала конфликта это уже четвертая операция по освобождению и передаче задержанных, в которой МККК принял участие в качестве нейтрального посредника. Сегодня освобождены 38 человек, 34 из них были переданы, некоторые находились под стражей в течение шести лет. Предварительно было подтверждено их желание быть переданными", — говорится в сообщении.

В МККК заявили, что его представители участвовали в операции по одновременному освобождению и передаче задержанных, чтобы "подтвердить согласие задержанных лиц на передачу и убедиться в проведении операции с соблюдением международных гуманитарных стандартов".

Отмечается, что такие операции по освобождению и передаче задержанных имеют значительную гуманитарную ценность.

"Благодаря им люди возвращаются к своим родным по обе стороны линии соприкосновения. Это свидетельствует о том, что даже во время конфликта и в самые тяжелые и сложные времена гуманность может победить. И гуманность в условиях конфликта является именно той идеей, которую МККК продвигает во всем мире уже в течение 157 лет", — подчеркнули в организации.

В то же время в МККК отметили, что во время угрозы новой коронавирусной болезни нужно было принять соответствующие меры, и заверили, что операция завершилась без проблем, и вскоре освобожденные задержанные отправятся домой, только пройдут все необходимые профилактические процедуры, связанные со вспышкой COVID-19.

Читайте также: Международный комитет Красного креста принимает участие в освобождении пленных

В МККК добавили, что уже в ближайшее время они смогут встретиться со своими семьями, что очень важно в условиях нынешней пандемии.

Как сообщалось, в четверг состоялся обмен удерживаемыми лицами. Украина вернула 20 своих граждан, находящихся в неволе на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

В Офисе Президента Украины сообщили, что продолжаются переговоры об освобождении тех, кого удерживают на территории оккупированного Крыма и в России.

По материалам: ukrinform.ru