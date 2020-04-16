В ОПУ подтвердили начало обмена пленными

Сегодня, 16 апреля, между Украиной и псевдореспубликами «Л/ДНР» совершится очередной этап обмена пленными, благодаря которому домой вернутся 19 украинцев.

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на пресс-службу Офиса президента.

В пресс-службе подчеркнули, что за год президентства Зеленского это уже третий этап обмена пленными и сейчас продолжаются переговоры, чтобы освободить всех украинцев, которые находятся в тюрьмах на территории Российской Федерации и аннексированного Крыма:

«Во время третьего этапа обмена пленными Украина возвращает 19 своих граждан, которые были в плену на временно оккупированных территориях Донбасса. Учитывая ситуацию с коронавирусом, после обмена все украинцы будут отправлены на обсервацию».

Напомним, ранее мы сообщали, что обмен пленными пройдет 16 апреля.