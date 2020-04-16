В ВСУ за сутки подтвердили пять новых случаев коронавируса

В Вооруженных силах за сутки подтверждено 5 новых случаев заболевания острым респираторным заболеванием COVID-19.

Об этом говорится в сообщении Командования Медицинских сил ВС в Facebook.

«На 07.00 16 апреля в Вооруженных Силах Украины зарегистрировано 28 случаев заболевания острым респираторным заболеванием COVID-19, вызванным коронавирусом SARS-CoV-2, из них 1 человек выздоровел и 1 — летальный», — говорится в сообщении.

На изоляции (в том числе самоизоляция) – 274 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток – 40 человек.

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Отмечается, что за сутки подтверждено 5 новых случаев заболевания острым респираторным заболеванием COVID-19. В частности, у военнослужащего Черновицкого гарнизона, который в начале апреля имел контакты с прибывшими из-из заграницы и с 05.04 находился на амбулаторном лечении с диагнозом ОРЗ. 10.04. вышел на службу, но при этом было обнаружено повышение температуры, в результате чего был госпитализирован в Черновицкий военный госпиталь. Состояние здоровья удовлетворительное, продолжает лечение в домашних условиях под наблюдением медицинской службы.

У трех военнослужащих различных воинских частей Запорожского гарнизона, которые с 09.04. находились на самоизоляции в связи с контактом с инфицированным лицом. Состояние здоровья удовлетворительное, продолжают лечение в домашних условиях под наблюдением медицинской службы.

У работника Вооруженных Сил Украины Харьковского гарнизона, которая с 13.04.согласно рекомендациям семейного врача находилась на амбулаторном лечении с диагнозом ОРЗ. Состояние здоровья удовлетворительное, продолжает лечение в домашних условиях.

В Украине подтвержден 4161 случай заболевания COVID-19. За сутки зарегистрировано 397 новых случаев.

фото: СТК Photo

По материалам: ukrinform.ru