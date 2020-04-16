ВАКС взыскал в пользу государства 35 миллионов из залога Альперина

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда взыскала в доход государства 35 млн грн с залога, который был внесен одесским бизнесменом Вадимом Альпериным.

Об этом сообщил в комментарии Укринформу прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Роман Сымкив.

"Апелляционная палата ВАКС сегодня частично удовлетворила апелляцию САП и взыскала с Альперина в доход государства часть залога в размере 35 млн грн, что является половиной внесенного им залога в 70 млн грн", — сказал он.

По словам Сымкива, суд установил, что Альперин нарушил возложенные на него обязанности как подозреваемого. В частности, он не сдал свой паспорт гражданина Израиля.

Кроме того, суд увеличил до 76 млн грн размер залога, который должен внести Альперин в течение пяти рабочих дней.

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"Соответственно, Альперин должен внести еще 41 млн грн залога. Если этого не будет сделано, то к нему может быть применена мера пресечения в виде ареста без альтернативы внесения залога", — добавил прокурор.

Как сообщалось, 19 марта ВАКС отказал в удовлетворении ходатайства прокурора САП об обращении в доход государства 70 млн грн залога, внесенного за бизнесмена Вадима Альперина, которому инкриминируют организацию коррупционных схем на таможне.

26 ноября 2019 года НАБУ и САП задержали и объявили о подозрении 10 лицам, среди которых — 7 чиновников ГФС и таможни, в деле о махинациях с растаможкой товаров.

В то же время Президент Владимир Зеленский тогда заявил, что во время спецоперации по выявлению коррупционеров от правоохранительных органов скрылся контрабандист Альперин, и призвал помочь в его задержании.

НАБУ задержало Альперина 27 ноября, когда он явился на допрос в САП. Впоследствии ему объявили подозрение. Следствие считает бизнесмена руководителем преступной организации, которая совершала преступления, связанные с растаможкой импортируемых в Украину товаров по заниженным ценам.

Высший антикоррупционный суд 29 ноября избрал Альперину, которого называют«королем одесской контрабанды», меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения 70 млн грн залога. В начале декабря Альперин вышел из СИЗО под залог.

По материалам: ukrinform.ru