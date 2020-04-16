У Зеленского опубликовали ролик о коронавирусе и важности соблюдения карантина

Офис Президента опубликовал видеоролик о распространения коронавируса в мире и важности соблюдения требований карантина в это время.

Видео можно просмотреть на страницах ОП в социальных сетях Facebook, Twitter, Telegram.

"Начальная динамика заражения COVID-19 в Украине похожа на динамику заражения в Испании. А эта страна сейчас на втором месте в мире по количеству заболевших. Давайте беречь себя, оставаться дома — не дадим произойти трагедии", — отмечается в заметке к ролику.

В самом видео рассказывается, что почти во всех странах есть инфицированные COVID-19 граждане. Также речь идет об отсутствии лекарств от этой болезни, о том, кто находится в зоне риска, и наглядно проиллюстрировано, почему важно соблюдать карантин и оставаться дома.

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Как сообщалось, по данным Минздрава, в Украине по состоянию на утро 15 апреля 3764 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 108 летальных, 143 пациента выздоровели. За сутки зафиксированы 392 новых случая.

По материалам: ukrinform.ru