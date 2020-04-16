Усиление карантина не решит проблему эпидемии – эксперт

Длительный строгий карантин не может быть средством борьбы с эпидемией коронавируса.

Об этом во время онлайн-дискуссии, организованной PEN Ukraine, заявил предприниматель, преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы, соучредитель платформы «Новая Страна» Валерий Пекар, сообщает корреспондент Укринформа.

«Мне кажется, наши руководители считают, что сам по себе карантин, сама по себе изоляция может существенно бороться с эпидемией. Но карантин не является средством борьбы с эпидемией. Карантин является средством выиграть время для того, чтобы организовать борьбу с эпидемией», — заметил Пекар.

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По его словам, существует несколько действительно важных средств борьбы с эпидемией.

Прежде всего — разумное массовое тестирование, то есть выявление всех очагов заболевания с последующей изоляцией и ликвидацией.

«Второе – это работа Службы общественного здоровья, на сегодня фактически лишенная лабораторий, которые эту работу должны выполнять. И государство не в состоянии выполнить половину тех задач, которые должно выполнять в борьбе с эпидемией», — подчеркнул эксперт.

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Как сообщал Укринформ, с 12 марта в Украине ввели карантин в учебных заведениях и ряд других мер противодействия распространению коронавирусной инфекции.

25 марта чрезвычайную ситуацию ввели по всей Украине. Карантин продлили до 24 апреля. С 6 апреля он стал строже, в частности гражданам запретили находиться в общественных местах без масок или респираторов.

По материалам: ukrinform.ru