Антикоррупционный суд продолжит рассмотрение дела Омеляна 28 апреля

Высший антикоррупционный суд 28 апреля продолжит рассмотрение дела в отношении бывшего министра инфраструктуры Владимира Омеляна, которого подозревают в декларировании недостоверной информации.

Об этом информирует пресс-служба САП в Facebook.

"28 апреля 2020 года суд продолжит исследование материалов на электронных носителях информации стороны обвинения", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на заседании, которое проходило в четверг, 16 апреля, коллегия судей ВАКС исследовала электронный носитель информации со скопированным содержанием мобильных телефонов обвиняемого и его супруги.

Кроме того, суд исследовал доказательства стороны защиты.

Как сообщал Укринформ, 6 ноября 2018 года пресс-служба НАБУ заявила о завершении досудебного расследования дела в отношении министра инфраструктуры Владимира Омеляна (правительство Владимира Гройсмана) по фактам возможного незаконного обогащения и декларирования недостоверной информации.

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Соломенский райсуд столицы в апреле 2019 года закрыл уголовное производство в отношении Омеляна в части незаконного обогащения, однако постановил назначить к рассмотрению дело министра в части декларирования недостоверной информации по двум эпизодам.

В частности, Омелян обвиняется в том, что, подавая декларации за 2015 и 2016 годы, умышленно указал сведения, которые от достоверных отличаются на сумму более 3 млн гривень и 8 млн гривень соответственно.

По материалам: ukrinform.ru