О том, что поскольку эти два бельгийских клуба устраивала ничья (1:1), позволяющая «Генку» прийти к финишу в чемпионской группе, а «Вестерло» — сохранить элитное положение, перейдя к борьбе за 7−12 места в «Про-Лиге», было принято неоднозначное решение, пишет «НБН», ссылаясь на материал Sport.ua.

Как стало известно, руководство указанных двух команд успело договориться о проведении пассивного матча до финальных минут. Впрочем, подобный «спектакль» пришелся не по нраву федеральной прокуратуре Бельгии, назвавшей такие действия — «глумлением над честной игрой» и «вопиющим мошенничеством».

Таким образом, абсолютно все игроки, вышедшие в тот момент «на поле», включая и легионера-полузащитника Сергея Сидорчука, были финансово «демотивированы» на сумму в 1 000 евро.

Кроме того, наставники обоих клубов, как и капитаны команды, подпали под краткосрочную дисквалификацию — запрет наложен на два матча. При этом, в «Вестерло» уже успели уволить главного тренера Рика де Мила за вышеописанный «футбольный цирк».

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