Без Декларации с семейным врачом украинцы не смогут получить бесплатную медпомощь: срочный призыв Минздрава

В соответствии с законом Украины о государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения, все виды медицинских услуг должна оплачивать Национальная служба здоровья.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на politeka.net.

По новым правилам заключения Деклараций, пациенту дано право свободного выбора врача и медучреждния, а также получать медицинскую услугу, оплату за которую будет производить Нацслужба здоровья Украины.

Об этом заявил глава Минздрава Украины Максим Степанов.

«Также внесены изменения относительно алгоритма заключения договора с семейным врачом. Он существенно упрощен. Поэтому советуем заключать договоры с семейным врачом. Все можно сделать в режиме онлайн сегодня», – сообщил министр здравоохранения.

Программа медицинских гарантий начала работать в Украине с 1 апреля 2020 года.

Если же у кого-то все еще нет декларации с семейным врачом, то он рискует остаться без бесплатной амбулаторной и стационарной медицинской помощи, заявили в Минздраве.

Помимо этого, без декларации пациенты могут не рассчитывать на хирургическое вмешательство и прохождение диагностики и обследований. Также отсутствие декларации делает невозможным получение необходимых препаратов.

В МОЗ сообщили, что по состоянию на 1 марта 2020 года, декларации с семейными врачами подписали 29 миллионов украинцев.

Ранее сообщалось о том, как Андрей Разин обвинил Пугачеву и Леонтьева в краже.