В понедельник, 30 сентября, пылевая буря накрыла территории Сумщины, Полтавщины, Харьковщины, Днепропетровщины, Донетчины, Луганщины и Запорожья, а 1 и 2 октября ухудшится качество воздуха уже в Киевской области. Специалисты Минздрава перечислили рекомендации по защите от пыли, информирует «НБН».

Медики призывают украинцев не выходить на улицу без крайней необходимости. Однако, если все же нужно выйти на открытый воздух, обязательно используйте защитные маски или респираторы.

Дома и на работе закройте двери, окна, уплотнив проемы, выключите вентиляционные системы, которые забирают воздух извне. Проводите в помещениях влажную уборку.

Также специалисты рекомендуют ежедневно потреблять 2-3 литра воды, желательно минеральной щелочной. Также несколько раз в день нужно принимать душ.

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