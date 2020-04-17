Епифаний призвал всех оставаться дома на Пасху

Митрополит Киевский и всея Украины призвал всех верующих оставаться на Пасху дома и приобщаться к богослужению онлайн.

Об этом он сказал во время эфира программы “Право на власть”, сообщает корреспондент Укринформа

"Я всех призываю оставаться дома, и мы все вместе будем молиться, и будем просить у бога, чтобы господь дал нам вдохновение пройти эти испытания достойно, и стать еще более сильными духовно. Поэтому подготовьтесь к этой дате Воскресения Христова, чтобы встретить его с чистыми и благими помыслами, открытым и благодарным сердцем. Я верю, что вместе с господом и поддержкой друг друга мы пройдем эти испытания… ", — сказал Епифаний.

Он отметил, что церковь настаивала на том, чтобы богослужения все же совершались. По его словам, верующие должны иметь возможность приобщаться к ним онлайн.

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"С самого начала ПЦУ со всем вниманием относилась ко всем рекомедациям государства. И учитывая эти рекомендации, заботясь о здоровье каждого мы приняли решение просить каждого нашего прихожанина в эти праздничные дни оставаться дома…", — сказал Епифаний.

Епифаний отметил, что церковь не смотря на расстояние в Пасху будет с каждым из верующих. По его словам, молясь в эти времена дома мы выражаем свою заботу о близких и родных.

По материалам: ukrinform.ru