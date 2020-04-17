Медиадвижение назвал диверсией призыв Онуфрия приходить на Пасху в церкви

Медиадвижение рассматривает призыв к верующим Предстоятеля УПЦ Московского патриархата Онуфрия приходить во время эпидемии коронавируса на Пасху в церковь и молиться на улице как диверсию против украинского народа.

Об этом говорится в заявлении Медиадвижения и медийных общественных организаций Украины, обнародованном на Детекторе медиа.

"Мы, представители Медиадвижения «Медиа за осознанный выбор» и ​​медийных общественных организаций Украины, осуждаем призыв Предстоятеля УПЦ Московского патриархата Онуфрия к прихожанам приходить на Пасхальную службу в церковь во время вспышки коронавируса", — говорится в заявлении.

В заявлении подчеркивается, что в связи с пандемией коронавируса правительство запретило проведение массовых мероприятий в Украине, в том числе религиозных. Накануне Пасхальных праздников большинство церковных лидеров призывают верующих оставаться дома и смотреть богослужения онлайн.

"Вместе с тем, Предстоятель УПЦ Московского патриархата Онуфрий в обращении от 14 апреля 2020 года заявил, что все желающие могут прийти на службу в церковь и молиться на улице с соблюдением санитарных норм. Мы рассматриваем такое заявление как попытку диверсии против украинского народа. Идя в церковь, прихожане подвергают смертельной опасности не только себя, но и своих детей, родителей, соседей, медработников — всех, кто рядом ", — отмечается в заявлении.

Таким образом, добавляют авторы заявления, будут нивелированы все карантинные мероприятия, которые вынужденно вредят экономике ради здоровья украинцев.

"Дальнейшее распространение COVID-19 в связи со скоплением людей в церквях нанесет удар не только по здоровью граждан, но и по имиджу Украины. Власть, которая не справится с вызовом пандемии, рискует потерять доверие как внутри страны, так и среди международных партнеров и инвесторов ", — отмечают авторы заявления.

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Медиадвижение и медийные общественные организации призывают украинскую власть усилить разъяснение для граждан о необходимости праздновать Пасху дома и не посещать церковь во время вспышки коронавируса.

"Мы понимаем щекотливое положение украинской власти, которая хочет избежать обвинений во вмешательстве в социальную жизнь религиозных общин. Но то, что происходит сейчас, является ничем иным, как попыткой Кремля переложить на украинскую власть ответственность за будущие смерти граждан Украины разных конфессий", — отмечено в заявлении.

Также авторы заявления просят украинские медиа проявить социальную ответственность и рассказать своим аудиториям об опасностях нарушения карантина. "Посещение церкви в нынешних условиях ставит под угрозу здоровье и жизнь украинцев, а также усиливает нагрузку на экономику. За лечение больных должен кто-то заплатить, в случае государственных средств — это делают налогоплательщики. Массовое заражение верующих может иметь катастрофические последствия", — подчеркивают авторы заявления.

Кроме Медиадвижения, заявление подписали ОО «Интерньюз-Украина», ОО «Детектор медиа», Фонд «Суспільність», Дмитрий Крапивенко, главный редактор журнала «Український тиждень», ОО «Институт массовой информации», ОО «Центр демократии и верховенства права» ( ЦЕДЕМ), ОО «Институт демократии им. Пилипа Орлика », ОО «Платформа прав человека », ОО «Украинский институт медиа и коммуникации », ОО «Институт развития региональной прессы», Информационная кампания «По ту сторону новостей».

Как сообщал Укринформ, Православная церковь Московского патриархата в Украине (УПЦ МП) призывает верующих посещать богослужения в условиях карантина, тогда как Русская православная церковь (РПЦ) в самой РФ дает указания прихожанам максимально соблюдать карантин и самоизолироваться.

13 апреля мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Киево-Печерская лавра по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям столицы закрывается на карантин. По данным Кличко, общее количество больных коронавирусом священнослужителей в лавре составляет около 90 человек.

По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 15 апреля в Украине 3764 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 108 летальных, 143 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 392 новых случая.

Среди учредителей Медиадвижения «Медиа за осознанный выбор», основанного 5 февраля 2019 года — «UA: Первый», «Украинская радио», «Громадское радио», ИА «Укринформ», ИА «Интерфакс-Украина», Liga.net, «Зеркало недели. Украина»,« Новое Время »,«Цензор.нет », 5 канал,« Український тиждень », Opinion, а также ряд региональных СМИ и общественных институтов.

По материалам: ukrinform.ru