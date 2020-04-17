Минсоцполитики запустило инициативу «Заботься о соседях»

Общество
Таисия Слепцова0
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Минсоцполитики запустило инициативу «Заботься о соседях»

Министерство социальной политики запустило инициативу «Заботься о соседях» и призывает помогать в период карантина тем, кто живет рядом.

Об этом сообщается на странице Минсоцполитики в Facebook.

«Друзья, запускаем инициативу #ПіклуйсяПроСусідів… Помогать можно уже. Оглянитесь вокруг, возможно, ваш сосед или соседка в период карантина нуждается в помощи?», — говорится в сообщении.

В ведомстве предлагают помочь соседям оплатить счета за коммунальные услуги онлайн, купить продукты и доставить их, или же другими.

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Как сообщал Укринформ, по состоянию на утро 17 апреля в Украине зарегистрировано 4662 случая заболевания COVID-19, из них 125 летальных случаев, 246 пациентов выздоровели. За сутки зафиксирован 501 новый случай.

По материалам: ukrinform.ru


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