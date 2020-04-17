Минздрав перезапустил в соцсетях чатбот о коронавирусе
Минздрав перезапустил чатбот о коронавирусе — отныне чатбот по имени Иван Маск работает во всех популярных украинских мессенджерах: Viber, Telegram и Facebook Messenger.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
"Чатбот предоставляет актуальную информацию о коронавирусной болезни, верифицированную Минздравом Украины. В частности, статистику заболеваемости, обновленную информацию о карантинных ограничениях, горячих линиях, на которые можно звонить сразу со смартфона. Советует, как защитить себя и близких. Подсказывает, как действовать в различных ситуациях, связанных с коронавирусной болезнью, согласно протоколам Минздрава", — говорится в сообщении.
Отмечается, что с 17 апреля в чатботе уже можно подписаться на ежедневную рассылку данных о заболеваемости. Впоследствии функционал будет расширен.
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Чатбот бесплатно разработала компания Шорткат при поддержке UNICEF Ukraine, Facebook и Viber.
Чтобы воспользоваться чатботом, необходимо перейти по ссылкам:
m.me/moz.ukr
viber.com/ivanmaskbot
t.me/ivanmaskbot
Фото: CTK Photo
По материалам: ukrinform.ru