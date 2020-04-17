Минздрав запустил сайт о применении лекарств при COVID-19

Государственный экспертный центр Министерства здравоохранения запустил информационный ресурс covid19.dec.gov.ua, который информирует о действии лекарства, применяемые во время профилактики и лечения COVID-19.

Информационный ресурс состоит из пяти разделов: антисептики, жаропонижающие препараты, противовирусные средства, лекарства, влияющие на иммунный ответ, и лекарства, которые применяются для неинфекционных заболеваний при COVID-19.

Информация будет оперативно дополняться новыми данными и результатами исследований, которые будут появляться.

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По данным ЦОС, по состоянию на 9:00 16 апреля в Украине 4161 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 116 летальных, 186 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 397 новых случаев.

По материалам: ukrinform.ru