Нам необходимо объединиться – Пушилин обратился к жителям «ДНР» по поводу переноса парада Победы и празднования «дня республики»

Главарь так называемой «ДНР» Денис Пушилин обратился к жителям «республики» по поводу переноса парада Победы и празднования «дня республики». Пушилин заявил, что «власть» была вынуждена пойти на этот шаг так как, «угроза распространения коронавирусной инфекции еще очень высока». Главарь непризнанной «республики» пообещал провести парад Победы, как только стабилизируется ситуация.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на портал DonPress.

Главарь непризнанной «ДНР» Денис Пушилин обратился к жителям ОРДЛО по поводу переноса парада Победы. По его словам, это был вынужденный шаг, на который пришлось пойти «властям ДНР», чтобы не подвергать опасности «жизни и здоровье граждан республики». Пушилин отметил, как только эпидемиологическая ситуация стабилизируется, «власти республики» проведут парад Победы и шествие «бессмертного полка».

«К сожалению, угроза распространения коронавирусной инфекции еще очень высока. Осознавая всю опасность, было принято решение перенести празднование великой Победы. Как только обстановка стабилизируется, мы обязательно проведем все запланированные мероприятия», — заявил Пушилин.

Кроме того, Пушилин отметил, что «власти республики» внесли существенные коррективы в празднование «дня республики». По его словам, «день республики» пройдет без массовых мероприятий.

По словам Пушилина, он надеется, что «жители республики с пониманием и поддержкой отнесутся к этим вынужденным мерам». Он призвал жителей «республики» к единству.

«На данный момент нам необходимо объединиться, чтобы противостоять пандемии коронавируса», — заявил главарь «ДНР».

Ранее мы сообщали, что в «ДНР» перенесли парад Победы.