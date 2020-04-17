Недалеко до голодных бунтов – блогер сообщил о плачевной ситуации в «ДНР» из-за отсутствия финансирования из РФ

Общество
Ольга Гергелюк0
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Блогер «Вольнодумец» пишет, что РФ сейчас  не до «ДНР». Поэтому, по информации блогера, главарь так называемой «ДНР» Денис Пушилин ежедневно проводит совещания с «министрами республики», и они вмести ищут выход из ситуации.  Блогер пишет, что из-за отсутствия финансирования из РФ ситуация в «республике», хоть и «контролируема», но «плачевна по всем направлениям».

жители "ДНР"
жители «ДНР». Фото — glavred.info

Об этом сообщил портал DonPress, сославшись на Телеграмм-канал блогера «Вольнодумец», передает НБН.

Блогер «Вольнодумец» сообщает, что сейчас Кремлю не до «ДНР». По информации блогера, Россия уже не финансирует, так как раньше непризнанную республику. В свою очередь главарь так называемой «ДНР» Денис Пушилин понимает, что проблемы «республики» нужно как-то решать.

По информации блогера, с 13 апреля Пушилин ежедневно проводит совещания с «министрами республики». На совещаниях обсуждались главные проблемы республики: ситуация с заболеваемостью коронавирусом, обеспечение населения продуктами, соблюдение карантинных мер и другие вопросы.

«В связи с отсутствием финансирования из России и закрытии из-за эпидемии коронавируса контрабандных потоков из Украины и России, ситуация в «ДНР» плачевна по всем направлениям. Это отмечают и сами «министры». Если, Россия не даст денег, то недалеко до голодных бунтов», — пишет блогер.

Кроме того, по информации автора поста, особенно на «республику «давит» заболеваемость коронавирусом, поэтому «власти ДНР» продолжают ждать помощь от РФ, а некоторые «чиновники», по информации блогера,  уже задумались о гуманитарной помощи от международных организаций.

Ранее мы сообщали, что власти «ДНР» сообщили будут ли отменять комендантский час на Пасху. 

 

 

 


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