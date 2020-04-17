Будет ли отменен комендантский час на Пасху в «ДНР»: «власти республики» сделали заявление

«Власти» так называемой «ДНР» заявили, что не будут этом году отменять комендантский час на Пасху. Данное решение «власти» непризнанной республики приняли в связи с угрозой распространения коронавируса.

Об этом сообщил портал DonPress, сославшись на подконтрольные оккупантам СМИ, передает НБН.

«Власти» так называемой «ДНР» ежегодно отменят комендантский час в «республике» на время пасхальных праздников. Но, в этом году оккупанты решили не отменять комендантский час на Пасху. Местные СМИ сообщают, что «власти республики» приняли данное решение, «чтобы не допустить создания излишнего ажиотажа».

Кроме того, как известно в «республике» сейчас из-за пандемии коронавируса действует «режим повышенной готовности». «Власти ДНР» также сообщили, что на время пасхальных праздников будет усилено патрулирование улиц «республики» представителями силовых структур. А вот, что касается храмов, – то они будут открыты. «Власти» непризнанной республики решили не отменять пасхальные богослужения в храмах.

«Пасхальное богослужение отменено не будет. Но граждане должны сознательно отнестись к празднику и учесть опасность заражения коронавирусом», — сообщили СМИ распоряжение «властей» «ДНР».

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