Пик коронавируса в Украине ещё не наступил — Зеленский

Президент Украины в очередной раз призвал украинцев придерживаться карантина. Особенно во время Пасхи и майских праздников.

Об этом глава государства заявил после окончания заседания совещания по ситуации с коронавирусом в Украине, пишет «НБН» ссылаясь на пресс-службу ОПУ.

По словам Владимира Зеленского, Украина ещё не вошла в пик эпидемии коронавируса, поэтому стоит быть предельно осторожными. Особенно во время праздников, которые наступят уже на днях:

«Да, мы все любим весной ходить на природу, на пикник. Мы понимаем такие желания людей. И мы снова напоминаем вам, что карантин — это временные, но крайне необходимые меры. Сегодняшний пикник завтра может стоит вашей жизни. Очень важно, чтобы каждый это понимал».

Напомним, ранее мы сообщали о ситуации с коронавирусом в Украине и мире.