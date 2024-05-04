О том, что представители стран-партнеров, которые примут участие в швейцарском «Глобальном саммите мира», намерены выработать концепцию так называемого «справедливого мира», и это, вероятно, станет первым шагом к переговорному процессу, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, озвученную спикером президента Украины Владимира Зеленского, Сергеем Никифоровым, и опубликованную немецким изданием Deutsche Welle.

По словам Никифорова, Украина и Швейцария организуют «Глобальный саммит мира», на котором все государства планеты, уважающие нормы международного право и Устав ООН, проведут разработку общей переговорной позиции, и данный документа обязательно будет передан правительству России, что, судя по всему, окажется первым этапом на пути к мирным договоренностям.

Следует отметить, что проведение «Глобального саммита мира» запланировано на 15-16 июня, и на такую встречу приглашены от 80 до 100 государств.

Ранее мы писали о том, как Подоляк высказывался касательно возвращения украинских мужчин из Европы.