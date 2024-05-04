О том, что на протяжении текущей недели, армия Путина совершила почти 400 обстрелов мирных населенных пунктов и регионов нашей страны, пишет «НБН», ссылаясь на эмоциональное обращение, обнародованное в официальном Facebook-аккаунте президента Украины Владимира Зеленского.

По словам Зеленского, под ударами государства-террориста оказались территории Харьковской, Черниговской, Сумской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Херсонской и Одесской областей. В течение этих 6 дней, «вторая армия мира» 380 раз обстреливала наши города/села и области, — подобные военные преступления РФ фиксируются фактически еженедельно.

Президент Украины резюмировал:

Ежедневный сознательный российский террор против людей, наших городов и сел можно остановить. У партнеров есть все необходимые системы, все необходимое оружие, чтобы Украина смогла защитить жизнь.

Ранее мы писали о том, что Зеленский рассказывал, сколько ракет, дронов и КАБов выпустила РФ по Украине в апреле.