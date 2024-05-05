О том, что объявление государством-террористом в розыск вышеописанных лидеров — часть российской дезинформационной спецоперации, пишет «НБН», ссылаясь на Институт изучения войны (ISW).

По мнению «рупоров Кремля», выписывание «ордеров на арест» Зеленского, Павлюка и Порошенко, не позволит им посещать страны, с которыми РФ заключила договоренности об экстрадиции.

Однако, внешнеполитическое ведомство Украины указало — подобные шаги страны-агрессора свидетельствуют об отчаянном положении российской пропаганды. Кроме того, в ГУР Минобороны не так давно информировали — Москва переведет запущенную информационную кампанию под названием «Майдан 3.0», предусматривающую формирование в украинском социуме сомнений касательно легитимности президентства Зеленского, в более активную фазу, в частности, абсолютного пика операция достигнет, примерно, к концу этого мая.

Также, Кремль прикладывает все больше усилий, стремясь максимально дискредитировать как нынешних, так и предыдущих прозападных политиков нашей страны, таким образом пытаясь организовать «дипломатическую изоляцию Украины».

Ранее мы писали о том, что в ISW указывали на признаки геноцида, который РФ ведет против украинцев на ВОТ Луганщины.