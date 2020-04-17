Продуктовые наборы от Минсоцполитики и АТБ получили более 400 тысяч граждан

В рамках совместной инициативы Министерства социальной политики Украины и сети магазинов «АТБ» более 400 тысяч украинцев получили продуктовые наборы.

Об этом говорится в открытом обращении министра социальной политики Марины Лазебной к благотворительным и общественным организациям, бизнесу, волонтерам относительно оказанияпомощи людям, которые нуждаются в поддержке, опубликованном на сайте Минсоцполитики.

«Первая совместная социальная инициатива государства и бизнеса реализуется при поддержке Минсоцполитики сетью магазинов АТБ по обеспечению продуктовыми наборами одиноких пожилых людей и лиц с инвалидностью. Сейчас такую ​​помощь получили уже более 400 тысяч украинцев еще почти 200 тысяч получат ее до 23 апреля », — отметила в обращении Лазебная.

Она отметила, что Министерство социальной политики готово начать совместные акции по оказанию помощи социально уязвимым людям и с представителями других крупных национальных сетей продуктовых магазинов.

«В нашей поддержке нуждается более миллиона украинцев, которые относятся к категории незащищенных слоев населения, и каждый день наши социальные работники пополняют этот список новыми людьми, которые оказались в условиях социальной изоляции», — отметила министр.

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Лазебная напомнила, что для координации действий по оказанию помощи уязвимым слоям населения, обмена информацией о проблемах и потребностях граждан, для привлечения благотворительных, общественных организаций, бизнеса, волонтеров Минсоцполитики инициировало информационную платформу «Помощь рядом».

«Я обращаюсь к каждому из вас, уважаемые благотворители, предприниматели, волонтеры, просто неравнодушные люди! Присоединяйтесь к оказанию помощи гражданам пожилого возраста, лицам с инвалидностью, детям и людям, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах », — призвала она.

Как сообщалось, с 3 апреля 2020 года Министерство социальной политики и корпорация «АТБ» запустили совместный благотворительный проект адресной помощи социально незащищенным слоям населения в виде продуктовых наборов и товаров повседневного потребления. Для реализации этого проекта компания выделила 100 млн грн.

Согласно спискам, сформированным представителями социальных служб и департаментов областных и Киевской горгосадминистраций, продуктовые наборы в количестве 572 571 штук будут переданы представителями социальных учреждений одиноким пожилым людям и другим социально незащищенным слоям населения, проживающим в 191 городе и поселках 24 областей Украины.

По материалам: ukrinform.ru