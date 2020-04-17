Пыльный четверг, лавра на карантине и весна в расцвете

События прошедших семи дней — в объективах камер фотокорреспондентов Укринформ.



Фото: Укринформ

Пожар в Чернобыльской зоне, который продолжался с 4 апреля, на этой неделе удалось взять под контроль. Однако участники оперативного штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации подчеркнули, что заявлять о полной победе над возгоранием еще рано. Хотя открытого огня уже нет, еще минимум неделю будет тлеть лесная подстилка — и при неблагоприятных условиях тление снова может превратиться в пламя.

Кто-то называет пожар 2020 года самым масштабным в зоне отчуждения — его можно сравнить с произошедшим в 1992 году. Другие говорят, что площадь возгорания была не самой большой, но этот пожар можно назвать самым непредсказуемым за все прошедшие годы. Слишком хаотично появлялись новые очаги возгорания.

Единственное, что можно утверждать точно: объекты Чернобыльской АЭС и другая критическая инфраструктура не пострадали. Также не пострадали дома в городе Чернобыле, где живут работники станции.



Фото: Александра Бутова

Только киевляне и жители области вздохнули с облегчением, как столицу в Чистый четверг накрыла пылевая буря.

По словам метеорологов, никакой связи с пожаром в Чернобыле ухудшение видимости не имело. Оно было вызвано исключительно усилением скорости ветра, которая достигала 15-20 метров в секунду.

Такое погодное явление обусловлено изменениями климата: бесснежная зима, отсутствие привычной нормы осадков. Как следствие — воздушная эрозия почв, снижение уровня грунтовых вод, что и является причинами образования пыли, которую в Киев принес северный ветер.



Фото: Евгений Котенко

Впрочем, уже вечером в четверг и утром в пятницу в столичном воздухе ощущался запах гари и наблюдалось задымление. Как пояснили спасатели, оно возникло из-за горения травяного настила и лесной подстилки в Киевской области. На фото: мост Патона.



Фото: Геннадий Минченко

В понедельник, 13 апреля, городской голова Киева Виталий Кличко заявил, что Киево-Печерская лавра по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям столицы закрывается на карантин. По данным Кличко, общее количество больных коронавирусом священнослужителей в лавре составляло около 90 человек. На фото: нацгвардейцы рядом с Киево-Печерской лаврой.



Фото: Александр Лапин

Несмотря на то, что борьба с коронавирусом продолжается, в Украине регистрируют новые случаи заражения. По состоянию на утро пятницы, 17 апреля, в стране зафиксировано 4662 случая заболевания COVID-19, из них 125 летальных, 246 пациентов выздоровели. За сутки зафиксирован 501 новый случай.

В городах усиливают карантинные мероприятия, проводится дезинфекция,



Фото: Павел Багмут

людей призывают оставаться дома.



Фото: Елена Худякова

К борьбе с распространением COVID-19 на этой неделе присоединился даже украинский самолет-гигант Ан-225. Во вторник "Мрия" привезла из Китая в Польшу 80 тонн медицинского груза, в том числе 7 млн ​​масок, более 200 тыс. защитных комбинезонов и около 250 тыс. шлемов. Варшавский аэропорт имени Шопена транслировал в прямом эфире приземление украинского гиганта.



Фото: Вячеслав Мадиевский

А в Харькове специалисты "гараж хаба" — открытой мастерской — показали журналистам оригинальную маску-фильтр для защиты врачей от вируса, чертежи которой будут размещен на платформе Yak.Today.

"Платформа Yak.Today создана как раз для того, чтобы медики могли сообщить о своих потребностях, а мастера и инженеры — выложить свои разработки. Сейчас мы показали созданную по инициативе одного из пользователей открытой мастерской полнолицевую маску PAPR с принудительной фильтрацией воздуха. В таком средстве защиты врач может безопасно оказывать помощь пациентам не менее 8 часов. Маска сделана из обычной полиэтиленовой пленки — чтобы не сказать, из полиэтиленового пакета. Она соединена пластиковым шлангом с сертифицированным фильтром, через который — а это небольшая коробочка, закрепленная на поясе — подается чистый воздух", — объяснил инженер, резидент "гараж хаба" Роман Выдро.



Фото: Никола Мякшиков

А тем временем весна в Украине набирает обороты и цветет по полной. Впрочем, карантин вносит свои коррективы в планы людей полюбоваться красотой пробуждающейся природы. На фото: табличка с объявлением о запрете посещения парковой зоны в Днипре.



Фото: Сергей Гудак

На Закарпатье же, где начинает массово цвести сакура, решили провести виртуальные экскурсии по городам, славящимся своими японскими вишнями.



Фото: Евгений Котенко

На этой неделе к "карантинной" работе приступила Верховная Рада. Так, в понедельник, 13 апреля, приняла изменения в госбюджет-2020 за основу и в целом: дефицит и расходы увеличили, а доходы — сократили. Кроме того, депутаты ужесточили ответственность за поджог травы — до 36 тысяч гривень штрафа. Внеочередное пленарное заседание ВРУ также состоялось 15 апреля — по требованию Президента. Работу в условиях коронавирусного карантина народные избранники пытались сделать максимально безопасной.



Фото: Геннадий Минченко

В четверг, 16 апреля, суд избрал бывшему народному депутату Татьяне Чорновол меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета. Суд также возложил на Черновол обязанности прибывать в суд, к следователю, прокурору по первому вызову, не отлучаться из населенного пункта, где она проживает, без разрешения следователя, прокурора, суда, уведомлять следователя, прокурора об изменении места жительства и работы; воздержаться от общения со свидетелями, сдать свои документы для выезда за границу, носить электронное средство контроля и тому подобное.

Как сообщалось, народный депутат VIII созыва Татьяна Чорновол 10 апреля написала в соцсети, что в ее доме проводится обыск. Она также опубликовала скриншот постановления об обыске, где речь идет о событиях февраля 2014 года. Со временем ГБР проинформировало, что Чорновол сообщили о подозрении в умышленном убийстве в результате поджога офиса Партии регионов в 2014 году.



Фото: Олег Снитовский

Украинцы начали недельный марафон пасхальных приготовлений. Сначала отпраздновали Вербное воскресенье.



Фото: Геннадий Минченко

Затем взялись за традиционное мытье окон в Чистый четверг, который, правда, в Киеве оказался больше пыльным, чем чистым. Но жаждущих чистоты это не остановило.



Фото: Юлий Зозуля

В Одессе очищались традиционно — морем.



Фото: Дмитрий Смольенко

Новая традиция предпасхальной недели этого года — кропление святой водой пасок в пекарнях производителей, чтобы на полки магазинов изделия попадали уже освященными. Так покупателей пасхальных сладостей решили стимулировать отказаться от походов в церкви во время карантина из-за пандемии коронавируса.



Фото: Юлий Зозуля

В Одессе стену на пути с Французского бульвара до Трассы здоровья команда известных уличных художников украсила гигантскими копиями шедевров мировой живописи. В уличной галереи уже появились копии таких известных произведений искусства, как "Я и мои попугаи" Фриды Кало, "Постоянство памяти" Сальвадора Дали, "Американская готика" Гранта Вуда, "Девушка с жемчужной сережкой" Яна Вермеера и "Джоконда" Леонардо да Винчи.

Также предлагаем посмотреть еще несколько ярких кадров уходящей недели.



Фото: Евген Котенко

Народный депутат Украины проходит мимо девушки, которая делает селфи, возле здания парламента в Киеве.



Фото: Юрий Рыльчук

Мужчина с парнем в защитных масках возле ограды Центрального рынка города Ивано-Франковск.



Фото: Сергей Гудак

Люди в защитных масках во время карантина в Ужгороде.



Фото: Елена Худякова

Человек в защитной маске смотрит в окно во время дождя на Киевщине.



Фото: Юлия Овсянникова

Мужчина с женщиной в защитных масках во время карантина в Киеве.



Фото: Юлия Овсянникова

Мужчина в противогазе во время карантина в Киеве.



Фото: Олег Снитовский

Ручка церковных дверей, обмотанная бинтом с антисептиком, в Теребовле на Тернопольщине.



Фото: Юлия Овсянникова

Полицейские стоят в очереди на трамвай в Киеве.



Фото: Юрий Рыльчук

Автотранспорт на дороге возле карантинного блокпоста на границе Черновицкой и Ивано-Франковской областей.



Фото: Анна Войтенко

Задымление в Киеве из-за горения травяного настила и лесной подстилки в Киевской области.



Фото: Юлий Зозуля

Дельфин у побережья Одессы.



Фото: Юрий Рильчук

Писанки на рынке в городе Вижница Черновицкой области.



Фото: Елена Худякова

Закат над озером Нивка в Киеве.



Фото: Дмитрий Смольенко

Гранитный камень с большими прожилками черной слюды на территории Елисеевского пегматитового карьера в Запорожской области.



Фото: Юлий Зозуля

Волны на Черном море во время шторма "Таня" в Одессе.



Фото: Юлия Овсянникова

Коты выглядывают в окно в Киеве.



Фото: Юлий Зозуля

Кот лежит на солнышке на одесском пляже.



Фото: Юлий Зозуля

Люди отдыхают на пляже во время карантина в Одессе.



Фото: Владимир Тарасов

Специализированный бронеавтомобиль "Варта" на территории блокпоста на Гостомельской трассе в Киевской области.



Фото: Сергей Гудак

Миндаль цветет в Ужгороде.



Фото: Владимир Тарасов

Насекомое летает над цветущим деревом на Киевщине.



Фото: Елена Худякова

Сон широколистный цветет в Киеве.

По материалам: ukrinform.ru