Российская Госдума в который раз упростила выдачу паспортов РФ для украинцев

На сей раз гражданам Украины, а также Беларуси, Казахстана и Молдовы, для получения паспорта РФ, не обязательно перед этим 5 лет проживать в России.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на сайт российского парламента.

Там сообщается, что российские нардепы в третьем чтении и окончательно приняли законопроект об упрощении получения российского гражданства при наличии вида на жительство для граждан Украины, Беларуси, Молдовы и Казахстана.

Напомним, ранее мы сообщали, что РФ хочет упросить выдачу российских паспортов для жителей ОРДЛО.