Российская Госдума в который раз упростила выдачу паспортов РФ для украинцев
На сей раз гражданам Украины, а также Беларуси, Казахстана и Молдовы, для получения паспорта РФ, не обязательно перед этим 5 лет проживать в России.
Об этом пишет «НБН» ссылаясь на сайт российского парламента.
Там сообщается, что российские нардепы в третьем чтении и окончательно приняли законопроект об упрощении получения российского гражданства при наличии вида на жительство для граждан Украины, Беларуси, Молдовы и Казахстана.
Напомним, ранее мы сообщали, что РФ хочет упросить выдачу российских паспортов для жителей ОРДЛО.
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