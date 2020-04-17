В соцсетях мошенники собирают средства на «ликвидацию пожара под Чернобылем»

В ГСЧС предупреждают, что в соцсетях распространяются фальшивые сообщения о том, что спасатели якобы собирают средства на ликвидацию чрезвычайных ситуаций.

Об этом Главное управление ГСЧС в Киеве сообщает в Facebook.

"В социальных сетях, в частности в Facebook, довольно часто встречаются фальшивые посты о том, что ГСЧС Украины якобы собирает средства на ликвидацию разных чрезвычайных ситуаций. На данный момент это ситуация с пожарами в Зоне отчуждения. Поэтому Главное управление ГСЧС Украины в г.Киев сообщает, что эти посты — фальсификация, и просит не верить мошенникам", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, пожар в Чернобыльской зоне начался 4 апреля. Его удалось потушить 14 апреля. Для ликвидации пожара были привлечены спасатели из 15 областей Украины.

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По состоянию на утро 17 апреля в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения наблюдается, по данным ГСЧС, тление травяного настила, пеньков и древесины в очагах, пройденных огнем.

Инженерная техника создала 290 км минерализованных полос. К тушению от ГСЧС привлечены 1 тыс. спасателей и 106 единиц техники (в том числе 3 вертолета и 2 самолета ГСЧС).

По материалам: ukrinform.ru