О том, что украинцам пожилого возраста придется подольше трудиться, оставаясь активными, так как в государстве ощущается дефицит объема «человеческого капитала» для восстановления экономической сферы, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение главы Минсоцполитики Украины Оксаны Жолнович, прозвучавшее в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Жолнович, украинцы будут вынуждены в долгосрочной перспективе не разрывать трудовые договоренности с нанимателями после 60 лет, стремясь самостоятельно обеспечить свои нужды в старости — уже сейчас число трудоустроенных граждан и пенсионеров соотносится 1 к 1 вследствие падения прироста населения.

Глава Минсоцполитики добавила — на данном этапе возможность украинцев в сохранении активной фазы долголетия является весьма неоднозначной, потому правительству следует:

улучшить общее состояния здоровья населения;

повысить доступность и качество медицинских услуг;

усилить профилактические меры по выявлению заболеваний вместо экстренного лечения;

адаптировать сферы услуг для пенсионеров-инвалидов;

агитировать касательно перехода к здоровому образу жизни и минимизации вредных привычек.

Кроме того, Жолнович подчеркнула — для компенсации, минимум, 40 процентов отчислений с заработка для выплат пенсий людям в указанном возрасте, необходимо еще не менее 6 млн работающего населения, чего невозможно достичь ни активным долголетием, ни повышением рождаемости, а лишь возвращением беженцев из-за рубежа, включая представителей диаспоры или привлечением в страну мигрантов.

Ранее мы писали о том, что в ПФУ рассказывали, какие доплаты к пенсии получат украинцы в мае.