О том, что в действительности при полноценной разрядке смартфона/планшета, период работы аккумулятора уменьшается в пределах от 1 до 5 процентов, хотя после зарядки «гаджеты» показывают 100-процентную заполненность энергией, пишет «НБН», ссылаясь на материал iTECHua.

В частности, одна из дополнительных ошибок, дополнительно истощающая батарею — попытка включения устройства, когда оно полностью разряжено, что ухудшает состояние батареи. Таким образом, следует оставлять смартфоны/планшеты заряжаться, и «запускать» их лишь спустя некоторое время (как минимум — 10 минут), отказавшись от «игр» в приложениях.

Кроме того, поставить смартфоны/планшеты на зарядку необходимо тогда, когда показатель заряда батареи установится в пределах 15-20 процентов, а также, по мнению экспертов, лучше всего восполнять «девайсы» только до 80 процентов, а не 100 процентов — это позволит продлить срок службы аккумулятора.

Отдельно стоит добавить: если устройства разряжаются быстрее, перегреваются или заряжаются дольше, это указывает на одно — срок службы батареи приближается к завершению.

Ранее мы писали о том, в каких случаях Samsung бесплатно восстановит «устаревшие» флагманские смартфоны.