Война на Донбассе: за прошедшие сутки оккупанты всего один обстреляли позиции ВСУ

Так, по данным пресс-центра ООС, в течение 16 апреля пророссийские террористы практически не проявляли активности.

Об этом пишет «НБН«.

В Чистый четверг 16 апреля под обстрел оккупантов попали позиции ВСУ возле поселка Пески: враг вел огонь по украинским военным из автоматических станковых гранатометов. К счастью, после обстрела никто из бойцов ВСУ не пострадал.

После провокации боевиков украинским военным пришлось открыть ответный огонь, впоследствии которого был ранен один террорист. После этого враг не осмелился больше вести обстрелы.

Также добавим, что среди военных на Донбассе не зафиксировано случаев коронавируса.

Напомним, ранее мы сообщали о ситуации на Донбассе за 15 апреля.