Возле храмов на Пасху будут дежурить 22 тысячи полицейских

На время Пасхальных богослужений возле храмов будут дежурить 22 тысячи правоохранителей.

Об этом заявил в эфире программы "Право на власть" председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

«В ближайшие дни, в субботу и воскресенье, во время Пасхальных богослужений будут дежурить непосредственно при храмах 22 тыс. полицейских и гвардейцев. Полиция возле храмов будет проводить разъяснительную работу. Если не удастся профилактически достучаться до сознания граждан, будем прибегать к более жестким мерам", — сказал Клименко.

Также глава Нацполиции в эфире обратился к священнослужителям всех конфессий с просьбой "помочь полиции в эти дни удержать порядок".

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Как сообщалось, МВД и религиозные конфессии определили формат проведения праздников: в храмах должно быть не более 10 человек, онлайн трансляция доступна для всех.

По материалам: ukrinform.ru