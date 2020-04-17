Выявлен новый симптом коронавируса: европейские врачи предупредили родителей

Испанские и итальянские медики выявили новый симптом коронавируса, который особо часто встречается у детей и подростков. Эксперты предупредили о том, что коронавирус часто сопровождаются сыпью и темными пятнами на ногах.

Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на зарубежное издание Metro.

Итальянские врачи в своей практике работы с зараженными коронавирусом выявили, что у каждого пятого больного начинались проблемы с кожей. Особо часто это бывает у детей и подростков на их ногах.

Испанские специалисты отмечают, что сыпь при коронавирусе внешне схожа с высыпаниями от оспы или кори. Как правило, пятна появляются на пальцах ног и со временем проходят сами без специального лечения именно от сыпи. Достаточно лишь преодолеть коронавирусное заражение. Ассоциация педиатров Испании призывает общественность, а главным образом врачей и родителей, быть внимательными к признакам возможного заражения коронавирусом.

Напомним, как сообщалось ранее, Венедиктова готова к массовым протестам: Стерненко может раскачать общественность.