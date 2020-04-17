Украина дополнительно закупила 176 аппаратов ИВЛ

С 1 марта в Украине были закуплены 176 аппаратов искусственной вентиляции легких.

Об этом на брифинге 17 апреля сказал министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает корреспондент Укринформа.

"Всего, начиная с 1 марта, количество аппаратов ИВЛ, дополнительно закупленных и установленных в больницах, которые работают с больными COVID-19, составляет 176 аппаратов", — сказал Степанов.

По его словам, это количество постоянно растет.

Читайте также: Кличко объяснил, почему Киев не покупает аппараты ИВЛ у завода "Буревестник"

Как сообщал Укринформ, ранее Степанов заявил, что сейчас в 242 больницах, которые первыми принимают больных с COVID-19, в наличии 2000 аппаратов искусственной вентиляции легких. Также Минздрав планирует дополнительно закупить 838 аппаратов ИВЛ.

В Украине зарегистрированы 4662 случая заболевания COVID-19, за сутки — 501 новый случай.

По материалам: ukrinform.ru