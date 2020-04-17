Украинские врачи работают над новыми тестами на иммунитет к коронавирусу — Голубовская

Украинские инфекционисты, используя детекцию антител у переболевших COVID-19, расширят возможности диагностики и лечения этой болезни.

Об этом в интервью Укринформу сообщила врач-инфеционист, доктор медицинских наук Ольга Голубовская.

Так, на вопрос о возможности использования крови переболевших COVID-19 для того, чтобы лечить ею новых больных, Голубовская отметила: «Помимо переливания плазмы, о котором все говорят, методы ИФА (иммуноферментный анализ) открывают совершенно другие возможности в области диагностики. Это высокочувствительные методы, которые важны не только в остром периоде, но и для тех, кто переносит заболевание бессимптомно. Ведь количество инфицированных и количество заболевших – это разные вещи. И количество инфицированных можем обнаружить только путем таких вот исследований”.

По словам Голубовской, «до сегодняшнего дня у нас была возможность тестировать только быстрыми методами, но они имеют совсем другую специфичность и чувствительность, они скорее – скрининг для самотестирования”.

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Тесты ИФА, по мнению врача, позволяют тестировать переболевших пациентов и в будущем помогут получить специфические иммуноглобулины, специфические антитела строго против этого вируса.

Как сообщал Укринформ, по состоянию на утро 17 апреля в Украине зарегистрировано 4662 случая заболевания COVID-19, из них 125 летальных случаев, 246 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 501 новый случай.

По материалам: ukrinform.ru