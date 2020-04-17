Украинские ученые прогнозируют пик новых случаев COVID-19 на начало мая

Национальная академия наук обнародовала анализ развития эпидемии COVID-19 в Украине в период 13-20 апреля 2020 года и возможные сценарии ее развития на период 20 апреля — 30 мая.

Соответствующие расчеты, проведенные рабочей группой по математическому моделированию проблем, связанных с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2 в Украине, доступны на сайте Национальной академии наук Украины.

"Используя мировой опыт, анализ открытых данных и в консультации со специалистами относительно базовых медицинских параметров, члены рабочей группы разработали собственную математическую модель. Математическая модель относится к классу детерминированных SEIR-моделей и позволяет учитывать наличие бессимптомных больных, имеет три уровня сложности течения болезни для больных с симптомами, позволяет вычислять количество пациентов, которые находятся на госпитализации", — говорится в сообщении на сайте НАНУ.

Согласно заключениям ученых, пик новых случаев COVID-19 за день должен приходиться на 2-5 мая 2020 г., пик летальных исходов — на 3-8 мая 2020 г. После достижения пика заболеваемости снижение количества заражений будет наблюдаться до конца мая 2020 года в среднем до 400 случаев в день (диапазон прогнозируемых значений 200-700).

После достижения пика летальности снижение количества новых летальных исходов будет происходить до конца мая 2020 года до среднего значения 20 случаев (диапазон прогнозируемых значений 12-37).

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"Поскольку статистические данные нельзя рассматривать как абсолютно достоверные, то и результаты моделирования могут быть только приближенными к реальной картине, и то при условии постоянства действия определенных параметров при прогнозировании. Прогноз должен периодически пересматриваться во времени с учетом новых факторов влияния. Целесообразным является усиление выявления бессимптомных форм и больных с легким течением COVID-19 путем расширения тестирования ПЦР, ИФА", — отмечается в расчетах.

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Как сообщал Укринформ, по состоянию на утро 17 апреля в Украине лабораторно подтверждены 4662 случая COVID-19, из них 125 летальных, 246 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 501 новый случай.

По материалам: ukrinform.ru