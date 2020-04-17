УПЦ МП может позволить верующим освящать паски самостоятельно

В Украинской православной церкви Московского патриархата рассматривают несколько вариантов освящения пасхальных корзин на Пасху.

Об этом рассказал постоянный член Синода УПЦ МП Антоний Паканич в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", сообщает корреспондент Укринформа.

"То, что относится к освящению пасхальных корзин, то мы рассматриваем несколько вариантов, которые согласованы с Нацполицией. Первый вариант, это по окончании богослужения можно пойти в храм, подчеркиваю не массово, а по одному-двум человекам, в маске, и соблюдая дистанции. И там посвятить пасхальную корзину… Второй вариант, это больше касается приходов городских, когда священник может пройтись по улице, и люди выходя с корзинами получат освящение. и третий вариант, в качестве исключения. Если человек не может освятить корзину у священника, то разрешается прочитать "Отче наш", и посвятить самостоятельно священной водой", — сказал Паканич.

Он отметил, что богослужения УПЦ МП будут совершаться, но с известными ограничениями — не более 10 человек в храмах во время богослужения. Он призвал всех верующих с пониманием отнестись к этим ограничениям, и принять эту ситуацию. Если не получится быть в храме, то молиться дома, смотря онлайн трансляцию.

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Как сообщал Укринформ, Президент Владимир Зеленский призвал глав церквей всех конфессий проводить богослужения без присутствия верующих, чтобы не создавать скопление людей и тем самым не способствовать распространению коронавируса.

Православная церковь Украины не будет проводить традиционные совместные освящения пасхальных блюд в храмах и на прихрамовой территории, а посещение кладбищ в поминальные дни перенесла на 6 июня.

В Украинской греко-католической церкви призвали не приносить в церковь пасхальные корзины на Пасху. Каждый сможет освятить и вербу, и пасхальные корзины в собственных домах с помощью онлайн-трансляций.

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Предстоятель УПЦ (МП) митрополит Онуфрий заявил, что на Пасху службы в храмах состоятся, несмотря на карантин.

По материалам: ukrinform.ru