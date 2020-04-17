За неделю студенческий билет в приложении «Действие» сделали почти 49 тысяч пользователей

За первую неделю в мобильном приложении "Действие" электронный студенческий билет оформили 48 188 пользователей.

Об этом Министерство цифровой трансформации Украины сообщает на своем Telegram-канале.

"48 188 — именно столько украинских студентов уже имеют доступ к электронным студенческим в Действии. И это только за первую неделю", — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что электронный студенческий — один из ярких примеров эффективного коллаборации Минцифры и Министерства образования и науки Украины. Эксперимент реализован при поддержке проекту Egov4Ukraine.

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В Минцифры отметили, что всего около 877 000 студентов могут теперь не переживать за забытый дома студенческий билет. Е-студенческий в "Операции" является полноценным аналогом физического документа и дает следующие преимущества:

— 50-процентная скидка на проезд по железной дороге в плацкартных вагонах;

— возможность осуществить посадку на поезд, зарегистрироваться на рейс в пределах страны;

— скидки в музеях и других учреждениях в сфере культуры — в кинотеатрах, развлекательных центрах и т.д.;

— скидка на проезд в коммунальном общественном городском или пригородном транспорте

— в некоторых учебных заведениях е-студенческим можно будет воспользоваться как читальным билетом в библиотеке.

Как сообщалось, бренд и концепция приложения были представлены 27 сентября 2019 года в Киеве. Именно тогда его анонсировали как приложение и портал, который объединит в едином электронном окне все услуги, предоставляемые государством гражданам и бизнесу.

В декабре 2019 года тестовый доступ к приложению открыли для 5000 украинцев, подавших заявки.

Приложение "Действие" можно бесплатно загрузить в App Store и Play Market. Идентификация пользователей происходит с помощью технологии BankID через систему Национального банка и ПриватБанка.

Действие работает как при наличии интернета, так и в офлайн-режиме.

По материалам: ukrinform.ru