Закон о «самоизоляции» и «обсервации» опубликовали

Закон "О внесении изменений в Закон Украины «О защите населения от инфекционных болезней» по предотвращению распространения коронавирусной болезни (COVID-19)" опубликован в парламентской газете "Голос Украины".

Текст закона обнародован на сайте издания.

Закон актуализирует применяемые в мире понятие "самоизоляция", "обсервация", "специализированные больницы". Устанавливает правовые основания для применения современных тактик противодействия распространению инфекционных болезней.

Предусматриваются временные меры по оперативному созданию временных специализированных больниц и привлечению медицинских работников к оказанию медицинской помощи больным коронавирусной болезнью.

Кроме того, закон предоставляет возможность руководителям учреждений здравоохранения привлекать к оказанию медицинской помощи следующие категории специалистов: научно-педагогических сотрудников высших учебных заведений высшего (последипломного) образования, осуществляющих подготовку кадров в сфере здравоохранения, а также других лиц, имеющих сертификат врача-специалиста и соответствующую врачебную категорию.

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Временно внедряется норма, необходимая для обработки персональных данных граждан, с целью внедрения современных противоэпидемических мероприятий.

"Разрешается обработка персональных данных без согласия лица, в том числе данных, касающихся состояния здоровья, места госпитализации или самоизоляции, фамилии, имени, отчества, даты рождения, места жительства, работы (учебы), с целью противодействия распространению коронавирусной болезни, в порядке, определенном в решении об установлении карантина, при условии использования таких данных исключительно в целях осуществления противоэпидемических мероприятий ", — говорится в документе.

Как сообщал Укринформ, закон «О внесении изменений в закон "О защите населения от инфекционных болезней" относительно предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19)» (№3320) Верховная Рада приняла на внеочередном заседании 13 апреля. В тот же день его безотлагательно подписал Председатель ВР. Президент подписал закон 16 апреля.

По материалам: ukrinform.ru