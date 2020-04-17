Зеленский: COVID-19 могут заразиться до 10% украинцев, если будут толпы на Пасху

Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине сейчас контролируемая ситуация с количеством инфицированных коронавирусом, но в случае больших скоплений на праздники, заразиться COVID-19 может от 2 до 10% населения.

Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", сообщает корреспондент Укринформа.

"Сейчас более 4,5 тысячи заболевших, из них 150 летальных. Что мы видим от аналитиков, от наших медиков, мы консультируемся каждый день. Мы видим одно: если будет большое скопление, волна (заболеваний — ред.) может появиться именно после Пасхи. И мы можем получить страшную статистику: от 2 до 10% заболевших от всего украинского населения", — отметил Президент.

Вместе с тем глава государства подчеркнул, что сейчас ситуация "очень неплохо контролируема", ограничительные меры были приняты вовремя.

"У нас действительно сегодня в сравнении с Европой, со многими странами пока что неплохая ситуация", — заверил он.

В связи с этим он подчеркнул важность празднования Пасхи дома.

"Потому что может быть волна. У нас пока нет этой волны, у нас даже нет первой большой волны, а вы же видите, что в мире уже говорят, есть вторая волна, может быть третья волна. Никто не знает, когда коронавирусная инфекция погибнет, когда все это закончится", — отметил Зеленский.

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Как сообщал Укринформ, по состоянию на утро 17 апреля в Украине лабораторно подтверждены 4662 случая COVID-19, из них 125 летальных, 246 пациентов выздоровели. За сутки зафиксирован 501 новый случай.

По материалам: ukrinform.ru