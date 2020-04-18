Британия предлагает Украине помощь в ликвидации пожаров в Чернобыльской зоне

Штаб обороны Великобритании предложил Украине помощь в ликвидации лесных пожаров на территории Зоны отчуждения.

Об этом сказал начальник Штаба обороны Великобритании генерал Ник Картер во время телефонного разговора с главнокомандующим Вооруженных сил Украины генерал-полковником Русланом Хомчаком, говорится в сообщении Генштаба ВСУ в Facebook.

"Хомчак выразил благодарность начальнику Штаба обороны Великобритании генералу Нику Картеру за его инициативу оказать помощь в ликвидации лесных пожаров на территории Зоны отчуждения, о чем шла речь во время разговора, отметив, что военнослужащие и техника ВСУ активно привлечены к преодолению этого бедствия", сообщили в Генштабе.

Также в ходе разговора Хомчак проинформировал о текущей военно-политической ситуации в Украине и на ее границах, в частности в районе проведения операции Объединенных сил и выразил благодарность правительству Великобритании за поддержку Вооруженных сил Украины в противодействии агрессии со стороны российской федерации.

Кроме того, стороны обсудили направления дальнейшего военного сотрудничества и обмена опытом по стандартам НАТО в сфере развития возможностей между вооруженными силами обеих стран при поддержке британских инструкторов операции «ОРБИТАЛ». Хомчак поблагодарил британскую сторону за программу обучения украинских курсантов в Королевской академии сухопутных войск Великобритании в городе Сандхерст.

Читайте также: Пика пожаров на Киевщине спасатели ожидают на выходных

Как сообщалось, 4 апреля в Чернобыльской зоне возник лесной пожар. Его удалось потушить 14 апреля. Отмечалось, что открытого огня уже нет, наблюдается тление в отдельных ячейках. Однако уже 16 апреля пожары возобновились.

По материалам: ukrinform.ru