Чехия обещает не допустить дискриминации украинских работников – посол

С началом кризиса и закрытия регулярного сообщения между Украиной и Чехией домой поехали тысячи украинцев, но большинство осталось в республике, полагая, что их права будут защищены.

О ситуации в комментарии Укринформу рассказал посол Украины в Чешской Республике Евгений Перебийнис.

«Мы получили четкие заверения, что чешские власти не допустят дискриминации украинских работников и жестко будут реагировать на возможные нарушения в этой сфере со стороны чешских работодателей», — заявил посол, добавив, что диппредставительство в первые дни кризиса обратилось к уполномоченным органам власти Чехии и ведущим объединениям деловых кругов с просьбой обеспечить соблюдение прав граждан Украины.

Таким образом, те работники из Украины, которые находятся в Чехии легально, с оформленными надлежащим образом договорами с работодателями (это по официальным данным 121 тысяча человек), пользуются теми же социальными правами, что и граждане Чехии.

Впрочем, как признал Перебийнис, в посольство уже обращались граждане с жалобами на посреднические агентства по трудоустройству, которые не только устранялись от решения проблем работников, связанных с увольнением, но и злоупотребляли этой ситуацией, задерживая выплату зарплаты за несколько месяцев, оставляя людей без жилья, не исполняя своих обязанностей по поиску альтернативной работы в случае увольнений.

Посольство максимально помогает гражданам, предоставляет им правовую консультацию, в отдельных случаях вступает в переговоры с недобросовестными работодателями, содействует в поиске жилья и возможностей для возвращения в Украину.

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По официальным данным, по состоянию на конец 2019 года в Чехии проживали 151 960 граждан Украины — 23,8% от общего числа иностранцев в стране. Из них 48,5% находились в Чехии с целью трудоустройства, 16,9% — с целью объединения семей, 8,5% — на учебе, 6,9% — занимались предпринимательской деятельностью. По этим же данным, украинцы являются в Чехии многочисленной группой среди иностранцев, которые на территории Чехии официально начали предпринимательскую деятельность — их доля составляла почти 25%.

В первые дни вызванного коронавирусом кризиса организованно — самолетами, поездами и автобусами — в Украину выехали около 10 тысяч граждан, из которых только 10% — туристы. Однако, посчитать точное количество тех, кто решил вернуться домой невозможно, ведь многие возвращались на своих автомобилях.

По материалам: ukrinform.ru