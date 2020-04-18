Для подтверждения COVID-19 необходим только ПЦР-тест — Степанов

ПЦР-тестирование необходимо для подтверждения диагноза заболевания COVID-19 — независимо от результатов экспресс-тестов.

Об этом на брифинге 18 апреля заявил министр здравоохранения Максим Степанов в ответ на вопрос журналиста, планируют ли в Минздраве вводить в Украине стратегию массового тестирования людей.

"Дело в том, что для подтверждения диагноза и соответствующей схемы лечения больного коронавирусом, в любом случае необходимо подтверждение через ПЦР-тест — независимо от результата экспресс-теста", — отметил он.

Степанов отметил, что иногда, когда человек, находясь в инкубационном периоде, делает экспресс-тест и получает отрицательный результат, может себе позволить нарушать самоизоляцию.

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"Поэтому мы являемся сторонниками ПЦР-тестирования, которое мы проводим четко по алгоритму после появления соответствующих симптомов. И дальше мы уже выбираем тактику лечения в зависимости от результата ПЦР-тестирование", — добавил министр.

Как сообщалось, по состоянию на 18 апреля в Украине лабораторно подтверждено 5106 случаев COVID-19, из них 133 летальных, 275 человек выздоровели. За прошедшие сутки получено 444 уведомления о новых подтвержденных случаях.

По материалам: ukrinform.ru