<img class="aligncenter" title="Глава Минздрава призывает украинцев отпраздновать Пасху дома » src=»https://nbnews.com.ua/wp-content/uploads/2020/04/faf07a867e657462b1b1b52c7c8c076d.jpg» alt=»Глава Минздрава призывает украинцев отпраздновать Пасху дома» width=»100%» />

Министр здравоохранения Максим Степанов призвал украинцев отпраздновать Пасху дома.

С таким призывом он обратился на брифинге 18 апреля, сообщает корреспондент Укринформа.

"Уже завтра все православные христиане мира будут праздновать Пасху. Каждый из нас очень ждет этот праздник, мы ждали его весь год. Но в этом году призываю отпраздновать Пасху дома", — сказал Степанов.

Он напомнил, что правительство договорилось об онлайн-трансляции, телевизионной трансляции всех богослужений на ведущих телеканалах Украины.

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Как сообщалось, в Украине лабораторно подтверждено 5 106 случаев COVID-19, из них 133 летальных, 275 человек выздоровели.

По данным Worldometer, по состоянию на утро 18 апреля во мире подтверждено 2 251 770 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 154 311 летальных, 574 386 человек выздоровели.

Фото: Минздрав

По материалам: ukrinform.ru