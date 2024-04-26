О том, что российско-оккупационные войска, вопреки колоссальным потерям, все же сохраняют потенциал в захвате новых, но небольших населенных пунктов в Украине, пишет «НБН», ссылаясь на официальный X-аккаунт Минобороны Великобритании.

Аналитики военной разведки Британии отмечают: в течение последней недели, «вторая армия мира» смогла ускорить продвижение своих сил на западном участке фронта Авдеевского направления, создав узкий коридор вглубь украинской территории, таким образом намереваясь оперативнее войти в Очеретино, расположенное в 15 километрах севернее Авдеевки.

В Минобороны Великобритании добавили — с тех пор, как путинская армия взяла под контроль Авдеевку, данный район остается одним из ключевых направлений операций сил страны-агрессора.

Кроме того, пока ВСУ не получили военную помощь от США, оккупанты способны на постоянной основа обстреливать позиции защитников в этом районе, и, судя по всему, взять под контроль несколько небольших населенных пунктов.

Ранее мы писали о том, что в ISW раскрывали возможности, которые получит армия Путина после захвата Часового Яра.