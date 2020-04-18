Маринович: Не советовал бы Украине гнаться за болотными светлячками авторитаризма, популизма

В то время, когда пандемия снова вывела на первый план извечную дилемму – автократия или демократия, Украина и мир должны обратиться к вечным ценностям.

Об этом заявил философ, правозащитник, вице-ректор Украинского католического университета, член инициативной группы "Первого декабря" Мирослав Маринович во время онлайн-дискуссии Киевского форума по безопасности, сообщает корреспондент Укринформа

«Я не сомневаюсь, что нынешняя привлекательность авторитаризма обманчива. Она может только углубить кризис, но не справиться с ним», — сказал Маринович.

Он напомнил, что после Второй мировой войны человечество вышло с новой философией жизни: нет — насилию, унижению, нарушению прав человека. «Сформировался пакет ценностей, которые мы сегодня называем европейскими. Под них была выстроена система коллективной безопасности и общежития, в частности механизмы евроатлантической солидарности, ОБСЕ и проект общего европейского дома», — отметил он.

Сейчас, по его словам, «все эти структуры и механизмы пробуксовывают».

«Ценностный каркас превращается в идеологический. Так что — конец глобализации? Конец надеждам на единство человечества? Ответы на эти вопросы жизненно важны для Украины, потому что мы сможем удержаться как независимое государство только в той Европе, которая остается верной послевоенным европейским ценностям. Без этой европейской «подушки безопасности» Украину снова зальет какая-то новая армия Муравьева, потому что в России всегда найдется много желающих «наказать хохлов». Но именно с ценностями и есть проблема», — отметил Маринович.

Он сказал, что нынешний ценностный сдвиг в Европе привел по меньшей мере к двум негативным последствиям.

«Во-первых, послевоенные европейские механизмы и процедуры будто бы повисли, потому что ценности, на которых они выросли, подверглись коррекции. Во-вторых, в глазах многих озабоченных европейцев защитником традиционных ценностей стал Путин со своим «русским миром». Я убежден, что именно этот ценностный сдвиг и стал глубинной причиной нынешнего кризиса», — отметил философ.

По словам Мариновича, человечество снова вынуждено решать дилемму взаимозависимости безопасности и ценностей, причем в то время, когда мировая политика имеет крен в сторону логики «безопасность — превыше всего». И напомнил слова Бенджамина Франклина: «Те, кто отказывается от свободы, чтобы получить временную небольшую безопасность, не заслуживает ни свободы, ни безопасности».

«Замените здесь слово «свобода» на «ценности» — и вы получите приговор нынешним усилиям сохранить мир, когда ценности приносят в жертву безопасности. В результате страдает именно то, что хотят сохранить — мир и безопасность… Поэтому я не советовал бы Украине гнаться за болотными светлячками авторитаризма, популизма, непрофессионализма, а вместо этого утверждать ценности — и тогда войдем в резонанс с успешным будущим», — сказал он.

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Он добавил, что сейчас, когда люди растеряны, нужно вспомнить Майдан.

«Тогда было почти парализовано государство. И мы на Майдане получили неистовую силу, которая поразила всю Европу. Откуда эта сила бралась? Ценности! Если мы стоим на ценностях, сама природа помогает, дает нам силу. Конечно, нельзя жить все время Майданом, все время энтузиазмом, но если мы увидели, что ценности дают силу, то нам надо научиться жить в соответствии с ценностями — не только бороться за них», — призвал Маринович.

По материалам: ukrinform.ru