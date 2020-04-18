Медучреждения получат 15,8 миллиарда на борьбу с коронавирусом – Минздрав

В соответствии с изменениями в Государственный бюджет учреждения здравоохранения получат 15,8 млрд гривень на борьбу с Коронавирусная болезнью.

Об этом на брифинге 18 апреля сказал министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает корреспондент Укринформа.

"Согласно изменениям в государственный бюджет, проголосованными Верховной Радой, сформирован соответствующий фонд по борьбе с коронавирусной болезнью. Из этих средств предполагается, что 15,8 миллиарда гривень пойдут непосредственно учреждениям здравоохранения, нашим медицинским учреждениям на борьбу с коронавирусной болезнью", — сказал он.

Степанов отметил, что львиная доля этих средств будет направлена ​​именно на повышение заработной платы медицинским работникам, непосредственно работающим с больными коронавирусной инфекцией, и обеспечение лекарственными средствами для соответствующего эффективного процесса лечения пациентов.

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"Весь этот механизм будет происходить через соответствующее заключение договоров с больницами через Национальную службу здоровья Украины, где будут предусмотрены все эти мероприятия. То есть средства будут поступать непосредственно на больницу, где уже главный врач соответственно будет тратить их на борьбу с коронавирусной инфекцией", — отметил министр.

Как сообщалось, по состоянию на 18 апреля в Украине лабораторно подтверждено 5106 случаев COVID-19, из них 133 летальных, 275 человек выздоровели. За минувшие сутки получено 444 уведомления о новых подтвержденных случаях.

По материалам: ukrinform.ru