Минобороны опровергает информацию о закупке защитных медсредств в Китае

Министерство обороны Украины опровергает информацию о закупке ведомством средств медицинской защиты в Китае.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В средствах массовой информации распространяется информация о якобы заключенном договоре с китайской фирмой на приобретение средств медицинской защиты. Соглашение не было реализовано и деньги не перечислялись", — отметила пресс-секретарь министра обороны Украины Светлана Павловская.

По ее словам, министром обороны Украины Андреем Тараном была инициирована служебная проверка, по результатам которой будет принято соответствующее решение.

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На днях ряд СМИ сообщили о том, что Министерство обороны Украины заключило договоры на закупку медицинских средств и оборудования для борьбы с коронавирусом на 69,6 млн гривень с китайской фирмой, специализирующейся на производстве и продаже оборудования операторов связи и телекоммуникаций.

По материалам: ukrinform.ru