Новые возможности карантина: где пациенту получить помощь в онлайне?

Все для того, чтобы снизить нагрузку на медиков “на передовой”, а также чтобы у граждан не было лишнего повода выходить из дома во время карантина

МОЗ Украины запустило платформу для онлайн-консультаций украинских врачей, работающих в реанимации, с более опытными коллегами – ведущими анестезиологами страны. Об этом рассказал на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов. По его словам, на данный момент на платформе зарегистрированы семеро экспертов-анестезиологов и более 100 учреждений здравоохранения, в которых лечат больных с коронавирусом. Для врачей это прекрасная возможность получить профессиональный совет – как себя вести в том или ином случае. Но в таких советах сейчас нуждаются и пациенты. Для них, кроме горячей линии на сайтах Минздрава и Кабмина, в последнее время создается немало платформ, где можно получить онлайн-консультацию – и не только по COVID-19.

Онлайн-помощь врачей из Днипра для всей Украины

О последней из таких инициатив сообщил на своей странице в Facebok экс-министр Дмитрий Дубилет: “Мы запустили бесплатный медицинский контакт-центр, где можно получить консультацию о коронавирусе. Туда можно обратиться по телефону 0800301131 или получить чат-консультацию через Телеграмм (@JmcMedHelpBot) или Вайбер (viber://pa?chatURI=jmcmedhelp). Консультироваться можно по любым вопросам о коронавирусе: симптоматика, профилактика, необходимые действия. Консультируют врачи из медицинского центра JMC”.

Обратившись по указанному номеру, мы узнали, что линия была организована еврейской общиной Днипра при поддержке клиники JMC, где операторы-консультанты вместе с врачами работают для всей Украины. Клиенту, который подозревает у себя симптомы коронавирусной инфекции, находится в паническом состоянии или имеет вопрос о действии социальных норм, связанных с карантином, к примеру, о работе транспорта, помогают квалифицированные врачи или операторы. Контакт-центр работает круглосуточно – как в телефонном режиме, так и в Вайбер или Телеграмм.



…чтобы стало привычной нормой получить консультацию врача удобно расположившись дома, а не устремившись куда-то в очередь

Менеджер проекта Юлия Гусева в комментарии Укринформу добавляет, что контакт-центр рассчитан как на врачей, так и пациентов. Преимущество в том, что пациенты и врачи могут общаться из любого удобного места (дома / в свободное время). Сейчас консультации дают около 10 врачей, но есть возможность увеличить число специалистов при необходимости. На вопрос о том, будут ли специалисты центра передавать информацию в Минздрав или Центр общественного здоровья об обращении пациентов с подозрением на COVID-19, Юлия Гусева отвечает, что пока не рассматривали такую возможность, но на будущее – обдумают. В первые дни после запуска получили около 50 обращений по телефону и примерно столько же чатом (Вайбер и Телеграмм).

Спрашиваем и о том, какого эффекта ожидают инициаторы контакт-центра. “Лучший эффект, конечно, когда все здоровы. Но, прежде всего ставим себе цель: помощь в узнавании симптомов, уверенность и оперативную помощь врача или неотложной помощи. Хочется, чтобы для нас стало обычной нормой получить консультацию врача, попивая чай или кофе, удобно устроившись на диване, или посоветоваться о каплях против насморка, пока идешь домой или едешь в такси. Вместо того, чтобы бежать в больницу и проводить время в очереди”, – говорит менеджер проекта.

Полсотни медиков объединились в онлайне, чтобы помочь коллегам на местах

Для помощи пациентам во время пандемии в фейсбук-сообществе “Клуб сознательных украинских медиков” объединились и полсотни украинских медиков разных специальностей. Врачи готовы дистанционно консультировать через Viber, WhatsАpp, Skype (звонки – в крайних случаях), поэтому предоставили свои телефоны в свободный доступ. Консультации даются всем бесплатно, независимо от места проживания, социального статуса, религии, языка и взглядов и т.п.



Врачи объединились для дистанционного бесплатного консультирования больных / Рисунок с Фейсбука сообщества

Почему важны консультации узких специалистов онлайн? В связи с распространением инфекции лучше не идти лишний раз на прием в больницу, которая является потенциально опасным источником заражения, и реагирует только на неотложные состояния. Тем более, что сейчас есть группы людей, которые в связи с карантином оторваны от помощи – к примеру, пожилые люди, люди с хроническими заболеваниями, люди со слабым иммунитетом и другие. “Мы делаем это исключительно по своей воле на свой страх и риск, это – наш вклад в стабилизацию эпидемической ситуации, которая назревает в нашей стране, это проявление нашей общественной ответственности”, – говорится в заявлении медиков. Все они работают в разных заведениях, но объединены желанием внести свой вклад в борьбу с общими врагами: вирусом, паникой, низкими общественной активностью и осведомленностью и нехваткой медицинской помощи.

Целью таких бесплатных консультаций являются:

отбор тяжелых пациентов, которым медицинская помощь действительно жизненно необходима, от граждан с банальным насморком (на сегодня соотношение случаев «опасность/безопасность» составляет «1/99», то есть лишь 1 пациенту из 100 действительно нужно обратиться к врачу или вызвать «скорую», другим 99 – на момент консультации ничего не грозит).

противодействие панике и информирование населения о необходимости изоляции в домашних условиях.

“Мы стараемся снизить пиковую нагрузку на медицинские учреждения, чтобы наши коллеги не «ложились костьми» на своих рабочих местах: в изоляторах и реанимациях. Ни одна система здравоохранения в мире не в состоянии во время пандемии принять всех больных одновременно. Мы успокаиваем пациентов, компетентно объясняя какие симптомы болезней опасны, а какие – нет, даем советы исходя из тех данных, которые можно получить через гаджеты”, – объясняют в медицинском сообществе.

Также из опыта проведенных онлайн-консультации, приводят такие факты:

в 99% обращений к нам личный контакт с медиками был явно не нужен;

у 80% пациентов обычная паника или невроз: «боли в сердце», «горит тело» (при tº 37,2), ощущение комка в горле или сдавливание в груди на фоне полного здоровья;

за 5 суток мы обработали почти 35 тысяч обращений, но признаки возможной коронавирусной инфекции были обнаружены только у 11 пациентов, в других случаях была банальная простуда, или те виды ГРИППА, которые чаще всего не угрожают жизни, и совершенно точно вылечатся в домашних условиях.

Контакты семейных врачей, психологов, психиатров, невропатологов, ЛОРов, акушеров-гинекологов, ортопедов-травматологов, дерматологов и других специалистов можно найти по этой ссылке.

Где еще можно получить консультацию?

Также свою инициативу в онлайн-помощи обнаружила команда медицинского центра "Пліч-О-Пліч" из Львова. Там работают 18 специалистов – семейные врачи, хирурги, терапевты, неврологи, кардиолог, офтальмолог, психиатр, кардиолог, педиатр, травматолог, врачи неотложных состояний, которые готовы предоставлять советы и рекомендации всем, кто обращается в Viber по телефону 068 016 0016.

“Киевстар” совместно с мобильным сервисом мониторинга здоровья Doctor Online запустили собственный чат-бот в мессенджере Viber. В боте для пользователей будет доступно несколько опций:

перейти на загрузку приложения Doctor Online и получить бесплатно профессиональную консультацию одного из более 60 врачей;

заказать доставку лекарств через Liki24.com, Новую Почту, Укрпочту;

пройти онлайн-тест, который позволит выявить находитесь ли вы в группе риска заболевания COVID-19;

получить ответы на самые популярные вопросы по поводу симптомов и заболевания COVID-19.

В Киевстар отмечают, что за четыре месяца существования приложения его скачали более 100 тысяч пользователей, а за сутки врачи оказывают более тысячи консультаций. На сегодня в поддержке приложения «Doctor Online» работает более 60 квалифицированных специалистов. Среди них есть семейные врачи, терапевты, педиатры, урологи, кардиологи, дерматологи, эндокринологи, гинекологи и невропатологи. За сутки они готовы провести до 5 тысяч консультаций. Приложение доступно для использования абонентам всех мобильных операторов. Мегабайты за пользование приложением будут списываться согласно тарифному плану.

А для пользователей Instagram еще осенью появилась страница «Свой.Док», где врачи предоставляют проверенную информацию о профилактике и лечении, проводят прямые эфиры, во время которых пациенты могут задать свои вопросы. Сейчас на инстаграм-странице уже почти 30 тысяч читателей. Из последних публикаций можно узнать проверенные факты о тканевых масках, вирусе папилломы человека, бесплодии, возникновении седины и тому подобном.

Как видим, без консультации специалистов пациенты во время карантина не останутся. Конечно, это не полноценная замена приема у врача, но в ситуации пандемии нужно использовать все современные возможности, и, к счастью, эпоха диджитализации нам это позволяет.

Юлия Горбань, Киев

По материалам: ukrinform.ru