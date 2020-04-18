Оставаясь на Пасху дома, мы выполняем заповедь Господню – Зоря

Соблюдая карантин и оставаясь на Пасху дома, мы придерживаемся одной из крупнейших заповедей — любви к ближнему.

На этом акцентировал официальный представитель Православной церкви Украины Евстратий Зоря в эфире одного из телеканалов, сообщает корреспондент Укринформа.

«Позиция Священного синода и предстоятеля Православной церкви Украины — мы с самого начала за введение карантинных мер. Обращаемся к нашим верующим с просьбой максимально придерживаться тех норм и ограничений, установленных для нашего блага. И делать это не только потому, что это предписано государством. Но это также проявление нашего исполнения одной из двух крупнейших заповедей — любви к ближнему. Мы, заботясь о здоровье и добре наших ближних, должны делать все для того, чтобы не подвергать ни их, ни самих себя опасности заболевания», — подчеркнул Евстратий.

Поэтому, отметил он, в эти особые дни, дни Страстной недели, Пасхи, Православная церковь Украины призывает оставаться дома и участвовать в совместном Богослужении с помощью трансляции.

Он добавил, что церковь предложила несколько способов относительно освящения пасхальных блюд.

«Многие священники уже освящают те пасхи, которые поступают в торговую сеть, и люди могут с соответствующей отметкой приобрести освященные пасхальные приношения. Также Укрпочта, некоторые другие сервисы доставки организовали возможность заказать уже освященные блюда для того, чтобы их доставили в этот день домой. Если одним из соответствующих определенных церковью способов человек не смог получить пасхальные приношения к своему столу, он может это сделать самостоятельно — церковь предоставила такое благословение именно на этот день, после того, как молитвы будут объявлены в храме, в конце богослужения, можно будет освятить эти пасхальные приношения той святой водой, которая есть в доме», — рассказал представитель ПЦУ.

В то же время он посоветовал во время трансляции богослужения не просто просматривать его «как некое зрелище, а именно находиться в своем доме как в части храма — стоя перед иконой, перед зажженной свечой или лампадой, приобщаясь к общей молитве». Кроме того, соблдая карантин, не нужно в этот день собираться, отмечать этот праздник с другими людьми, как это обычно мы привыкли делать.

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Евстратий отметил также, что церковь постановила перенести традицию посещения кладбищ, мест захоронения умерших на 6 июня, на Троицкую родительскую субботу.

«Поэтому через неделю после Пасхи, на так называемые поминки, на поминальные дни не нужно отправляться на кладбища и совершать поминальные обряды. Это можно будет сделать – надеемся, что к тому времени уже карантин закончится, — перед днем Святой Троицы 6 июня», — сказал Зоря.

Как сообщалось, в Украине из-за распространения коронавирус до 24 апреля действуют карантинные ограничения, которые требуют соблюдения социальной дистанции.

По состоянию на 18 апреля в Украине лабораторно подтверждено 5 106 случаев COVID-19, из них 133 летальные, 275 человек выздоровели. В течение минувших суток получено 444 сообщения о новых подтвержденных случаях.

По материалам: ukrinform.ru