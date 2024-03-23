О том, что на территории Куйбышевского НПЗ, расположенного в Самарской области страны-агрессора, в ночь на эту субботу, 23-е марта, фиксировалась серия взрывов после удара «неизвестного» беспилотника, в итоге спровоцировавшая масштабное возгорание, пишет «НБН», ссылаясь на российские Telegram-каналы Mash и Astra.

Как стало известно, пожар произошел на НПЗ в окрестностях города Новокуйбышевск в Самарской области — очевидцы инцидента сообщали, что за час до возгорания был слышен взрыв, а сам завод, судя по всему, был атакован беспилотником.

Кроме того, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров пожаловался — вследствие удара дронов загорелась колонна первичной перегонки нефти на НПЗ под городом Новокуйбышевск, предсказуемо заявив, — «ущерба технологическому оборудованию не нанесено».

Ранее мы писали о том, что США якобы призывали ГУР и СБУ прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы.