Как информирует «НБН» со ссылкой на российские СМИ, в результате террористического акта, который был устроен неизвестными людьми в камуфляже, погибли 40 человек. Также есть множество пострадавших, общее количество которых, согласно последним сообщениям Интернет-ресурсов РФ, возросло уже до 150 человек.

Насколько известно, инцидент произошел непосредственно перед началом концерта группы «Пикник».

Согласно словам свидетелей происходящего, неизвестный начал стрелять из автомата, а также бросал петарды.

В Сети были также опубликованы видео из места происшествия.

В свою очередь добровольцы из легиона «Свобода России» заявили, что террористический акт в концертном зале «Крокус Сити холл» является трагедией, в которой виновен террористический режим Путина.

Ранее мы сталкивались уже с подобными проявлениями кремлевской диктатуры с первых дней Путина у власти и вовсе не удивлены очередной кровавой провокацией. Этот теракт готовился. Его медийное освещение тоже, — говорится в сообщении добровольцев РФ.

Напомним, ранее мы уже писали о рейдах добровольцев легиона «Свобода России» и «РДК» на территории РФ.